sabato 20 Settembre 2025
17.7 C
Rome
Top News

Pontida, la contestazione e il ‘vaffa’ dei giovani leghisti a Calenda

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – "Ripetiamolo a Calenda e a quei quattro sfigati incamiciati in spiaggia hanno voluto applaudire a quello che diceva Calenda, devono decidere se stare con noi o contro di noi. Calenda vaffanc…o" è il coro che si è alzato dal pratone di Pontida. Un gruppo composto da un centinaio di giovani leghisti, provenienti da Como, Bergamo, Brescia e dal Veneto, ha acceso fumogeni e intonato slogan contro il leader di Azione, Carlo Calenda, reo di aver partecipato alla festa di Forza Italia Giovani a San Benedetto del Tronto. Esposti anche striscioni in ricordo di Charlie Kirk, contro i maranza: 'Il vostro silenzio uccide due volte, #CharlieKirkviveinnoi'; 'Antifa terroristi', 'Islamizzazione = Remigrazione!', 'Lega anti-maranza, remigrazione avanza!'. ''Quando i buoi padani muggiscono dal prato di Pontida 'Calenda vaffanculo' sai di essere nel giusto'', la replica su X del leader di Azione ai contestatori padani.  —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

