Porti, il Commissario Adsp Latrofa illustra al Salone progetti Network portuale Lazio

(Adnkronos) – Il Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, ha partecipato ieri al Salone Nautico di Genova insieme alla Regione Lazio, rappresentata dalla Vice Presidente Roberta Angelilli. Latrofa ha toccato temi fondamentali per lo sviluppo del settore nautico e portuale, facendo particolare riferimento al network portuale di Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta. Ha illustrato i progetti e le iniziative in corso per promuovere la crescita e la sostenibilità del sistema portuale laziale. "La salute dei nostri porti è un tema fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del Lazio. Stiamo lavorando su diversi progetti per migliorare le infrastrutture e i servizi offerti ai nostri utenti. Una nuova pianificazione urbanistica è fondamentale per garantire uno sviluppo sostenibile e coerente con le esigenze della comunità". Latrofa ha, inoltre, sottolineato l'importanza di completare le opere infrastrutturali già finanziate, in particolare a Civitavecchia e nel nuovo porto commerciale di Fiumicino, e di promuovere la transizione energetica e la sostenibilità ambientale, con particolare attenzione al cold ironing e alla riconversione dell'area Enel per il dopo carbone. Ha anche menzionato lo sviluppo della darsena Mare Nostrum, l'attuazione della Zona Logistica Semplificata (Zls) del Lazio, con sportello unico e promozione delle aree retroportuali, e il miglioramento dell'intermodalità e della connessione ferroviaria dei tre porti. "Siamo a disposizione per partecipare ai tavoli regionali e lavorare insieme per trovare soluzioni che rispondano alle esigenze di tutti. Se richiesto, siamo pronti a ospitare eventi come quello prospettato dalla Vicepresidente, per promuovere lo sviluppo del settore nautico e portuale nel Lazio". "La collaborazione tra le istituzioni e gli operatori del settore è fondamentale per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Siamo pronti a lavorare insieme per costruire un futuro migliore per i nostri porti e per la nostra regione", ha concluso Raffaele Latrofa, Commissario Straordinario dell'AdSP.