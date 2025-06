Porti, Monti (Adsp Sicilia occidentale): “A Termini Imerese infrastruttura multifunzionale”

(Adnkronos) – "A Termini Imerese non c'è soltanto la realizzazione di un terminal container ma c'è la ricostruzione di un porto, finalmente un'infrastruttura in cui crediamo molto e in cui stiamo investendo 186mln. Un porto, come quello di Palermo, multifunzionale in cui non ci sarà un luogo chiuso che vedrà solo movimentazione di merci e di contenitori ma un porto aperto che sarà in grado di ospitare la città, i termitani e anche tanti turisti". Così il presidente dell'Adsp del Mare di Sicilia occidentale Pasqualino Monti parlando a margine della conferenza stampa di presentazione del terminal container del porto di Termini Imerese. "Abbiamo in itinere tutta la parte della nautica da diporto e del porto turistico – ha aggiunto – per cui, come abbiamo sempre fatto, siamo convinti di rispettare i tempi contrattuali, ovvero giugno 2026". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)