Principe Harry torna a casa nel giorno che ricorda la regina Elisabetta II

(Adnkronos) – Il principe Harry tornerà nel Regno Unito per partecipare a una cerimonia di premiazione di beneficenza l'8 settembre, giorno in cui ricorrere il terzo anniversario della morte della regina Elisabetta II, sua nonna. Lo ha reso noto l'ente benefico, che festeggia i successi dei bambini affetti da gravi malattie, affermando che "l'8 settembre il principe Harry festeggerà a Londra i 20 anni dei WellChild Awards". Harry, che sostiene l'ente dal 2007, dal canto suo ha detto che ''è sempre un privilegio per me partecipare ai WellChild Awards e incontrare gli incredibili bambini, le famiglie e i professionisti che ci ispirano tutti con la loro forza e il loro spirito". Il duca di Sussex ha già partecipato altre 14 volte a questa premiazione. La visita del principe nel Regno Unito solleva, come le precedenti, speculazioni sulla possibilità di riallacciare i rapporti con la famiglia reale, in particolare con il padre re Carlo III e con il fratello William. Le prospettive sembrano però scarse dato che lo scorso maggio lo stesso Harry ha ammesso che suo padre non gli parlava più a causa delle sue battaglie in tribunale nel Regno Unito e dopo la pubblicazione del libro in cui il principe si esprime criticamente nei confronti della famiglia reale. Sempre a maggio, però, Harry ha anche detto che sperava di riconciliarsi con suo padre. Inoltre a luglio il Mail on Sunday ha pubblicato fotografie dell'incontro tra gli stretti consulenti del re e del duca del Sussex, considerato un passo verso la distensione dei rapporti tra Harry e la famiglie reale.