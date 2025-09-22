lunedì 22 Settembre 2025
22.6 C
Rome
Top News

Processo Grillo jr, la sentenza: 8 anni a Ciro, Capitta e Lauria. Sei anni e mezzo a Corsiglia

Redazione
(Adnkronos) –
Ciro Grillo e i suoi tre amici sono stati condannati per violenza sessuale di gruppo ai danni di due diciannovenni nel luglio 2019 a Porto Cervo. Il Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo tre ore di camera di consiglio ha condannato a 8 anni di reclusione Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5s, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, e a 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. Nessuno dei quattro era in aula. Neppure la presunta vittima era in aula.   —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

