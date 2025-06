Prova ad applaudire Sinner, lui lo ignora: la ‘figuraccia’ di Spike Lee a Parigi – Video

(Adnkronos) –

Jannik Sinner riparte dopo la finale del Roland Garros 2025. Il tennista azzurro è tornato a casa oggi, martedì 10 giugno, dopo le fatiche dello Slam parigino per qualche giorno di riposo e per ricaricare le batterie in vista della stagione sull'erba, mentre tifosi e appassionati di tennis hanno ancora negli occhi l'epica battaglia persa contro Carlos Alcaraz. In queste ore continuano a girare numerosi video su X, alcuni ad alimentare la polemica sul comportamento, giudicato poco 'signorile', del pubblico del Philippe-Chatrier, apertamente schierato dalla parte dello spagnolo. E tra loro, a tifare Alcaraz, c'erano anche tifosi d'eccezione come Spike Lee e Odell Beckham, ex stella della Nfl. A diventare virale, in queste ore, però è stato proprio l'attore e regista americano. Dopo essere stato inquadrato più volte infatti sugli spalti dello stadio parigino a tifare per Alcaraz con esultanze piuttosto vistose, si è avvicinato al campo per applaudire anche Sinner. Dal canto suo Jannik lo ha completamente ignorato, non degnandolo nemmeno di uno sguardo, per continuare a firmare autografi e concedere selfie. Difficile dire se l'azzurro lo abbia 'oltrepassato' di proposito, ma sicuramente ha lasciato di sasso Lee. Del pubblico a sfavore Sinner aveva parlato già nell'immediato post partita della finale del Roland Garros: "Carlos è un giocatore che piace molto al pubblico, non ho nessun problema", aveva detto Jannik a caldo, "Il pubblico è importante in questo sport, tante volte ha aiutato me. Va bene così", chiudendo quindi il caso. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)