giovedì 18 Settembre 2025
10.1 C
Rome
Top News

Puglia, Orlando: “La Regione ha usato bene i fondi Ue”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – “In questi anni la Puglia ha utilizzato bene le risorse messe a disposizione da Bruxelles anche contravvenendo a quel luogo comune che vede il Sud sempre incapace di gestire le risorse”. Lo ha detto Pasquale Orlando, dirigente della struttura speciale attuazione del Por e della sezione Programmazione unitaria della Regione Puglia, a margine del seminario intitolato “Sviluppo economico: opportunità, risultati e prospettive future”, organizzato nell’ambito della Fiera del Levante a Bari. “Le politiche di coesione in questi anni sono state molto importanti nella nostra regione” perché “hanno dato la possibilità di intervenire in tanti settori, dai servizi digitali alle infrastrutture, alla mobilità, i centri urbani”, ha evidenziato il dirigente ricordando “gli interventi molto importanti fatti nel campo del welfare e della formazione” senza dimenticare “la politica industriale”.  —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved