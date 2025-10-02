giovedì 2 Ottobre 2025
Rapper Gianni Bismark dà appuntamento in centro e ladri gli svuotano casa a Roma

Redazione

(Adnkronos) – Furto in casa del noto rapper 'Gianni Bismark'. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, i ladri sono entrati nell'abitazione del 34enne romano nel quartiere Ardeatino, a Roma, intorno alle 22.30 dopo aver forzato una porta finestra. Mentre il proprietario era fuori per un evento previsto per le 18 e anticipato ai suoi fan con una storia su Instagram, sono stati rubati gioielli in oro, orologi e contanti per un valore non ancora quantificato. (di Silvia Mancinelli) 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

