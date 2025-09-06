Record per la spada laser di Darth Vader, venduta per 3,4 milioni

(Adnkronos) – È ufficiale: la leggendaria spada laser di Darth Vader ha cambiato proprietario per la cifra record di 3,6 milioni di dollari, pari a circa 3,4 milioni di euro. Con questa vendita, avvenuta durante un'asta organizzata da Propstore a Los Angeles, l'iconico cimelio di 'Star Wars – Guerre stellari' è diventato il più costoso oggetto legato alla saga, superando persino il modellino dell'X-Wing venduto nel 2023 per 3,1 milioni di dollari. La spada laser fu utilizzata nei film 'L'Impero colpisce ancora' (1980) e 'Il ritorno dello Jedi' (1983) durante le epiche battaglie tra Darth Vader e Luke Skywalker. A impugnarla furono sia David Prowse, l'attore che interpretava fisicamente il Sith, sia il suo stuntman Bob Anderson. La versione battuta all'asta è quella di scena, ovvero senza la lama, rimasta per oltre 40 anni in una collezione privata americana. Per certificarne l'autenticità, gli esperti hanno confrontato i segni d'usura visibili nel film con quelli presenti sull'oggetto reale. Dal punto di vista tecnico, la spada laser è un piccolo capolavoro artigianale: costruita a partire da un vecchio flash fotografico, include componenti elettronici di recupero come una scheda da calcolatrice, bulloni e cablaggi decorativi. Un design geniale concepito dall'Oscar Roger Christian. La vendita ha visto all'asta oltre centinaia di oggetti iconici del grande schermo: la frusta, cintura e astuccio di Indiana Jones ('L'ultima crociata', 1989) venduti per 485.100 dollari (circa 454.000 euro); il neuralizzatore di 'Men in Black' (1997), ancora funzionante, battuto per 315.000 dollari (circa 295.000 euro) a fronte di una stima iniziale di 150.000; l'elmo di Sauron da 'Il Signore degli Anelli' venduto per 289.800 dollari (circa 272.000 euro); il ciak a forma di dente di squalo usato in 'Lo squalo' (1975), venduto per 94.500 dollari (circa 89.000 euro); il flauto Ressikano di Jean-Luc Picard ('Star Trek: The Next Generation'), battuto per 403.200 dollari (circa 378.000 euro). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)