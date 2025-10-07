martedì 7 Ottobre 2025
Regionali Campania, Durigon: “Se Cirielli si candida non deve lasciare governo”

(Adnkronos) – Se Edmondo Cirielli si candiderà alla presidenza della Regione Campania non dovrà lasciare il governo. A dirlo è il vicesegretario della Lega, Claudio Durigon rispondendo alle affermazioni del capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, che ritiene invece opportune eventuali dimissioni di Cirielli dalla carica di viceministro degli Esteri.  "Credo -risponde Durigon all'Adnkronos – che non è questo il momento di avanzare simili ipotesi. Edmondo Cirielli è un grandissimo candidato, molti di noi hanno doppi incarichi, come ad esempio il sottoscritto, che è sottosegretario e vicesegretario della Lega". Cirielli – conclude Durigon – "sicuramente vincerà e quindi non c'è bisogno di porre questi diktat preventivi". 
