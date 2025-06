Riccione, 51enne muore in spiaggia mentre gioca con le figlie: vani i soccorsi

(Adnkronos) – Un uomo di 51 anni residente a Bologna è morto mentre si trovava in vacanza a Riccione con le figlie, probabilmente a causa di un malore che lo ha colpito mentre trascorreva momenti di relax presso il bagno 88 del litorale cittadino. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì, quando Giangiacomo Giorgi si trovava in spiaggia in compagnia delle due figlie, che lo hanno visto sprofondare sott’acqua mentre stava facendo il bagno a pochi metri dalla riva. Secondo quanto ricostruito dalla Capitaneria di Porto di Riccione – intervenuta tempestivamente assieme ai soccorritori del 118 – i tre stavano giocando in acqua quando l’uomo ha perso conoscenza. Le urla delle figlie hanno allertato il bagnino di turno, che ha provato a rianimare il turista con un massaggio cardiaco durante i pochi secondi intercorsi prima dell’arrivo dell’ambulanza. In pochi attimi è intervenuta anche un’automedica e sono stati effettuati diversi tentativi di rianimazione con l’utilizzo del defibrillatore. Purtroppo tutto si è rivelato inutile e il medico di turno non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Ancora da chiarire le reali cause del decesso, anche se tutto farebbe pensare ad un arresto cardiaco: saranno gli esami clinici svolti sul cadavere a fare chiarezza sull’accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)