Ricerca, più del 90% dei bambini cerca nuove amicizie e grandi avventure

(Adnkronos) – Dai viaggi alla ricerca di nuovi amici, alle avventure da supereroi, i giovani esploratori di oggi si sono espressi: nella loro lista dei desideri di viaggio c’è spazio per tanta immaginazione. Con l'arrivo dell’estate, una nuova ricerca globale rivela cosa sognano davvero i giovani viaggiatori, e non si tratta solo di gelati e cartoni animati. La ricerca, commissionata da Experience Abu Dhabi, il brand di promozione turistica del Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi), ha coinvolto oltre 7.000 bambini dai 5 ai 12 anni e i loro genitori in nove paesi, tra cui Francia, Italia, Germania, Cina, Regno Unito, Stati Uniti, India, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Il risultato? Qualcosa di sorprendente e universale: il 90% dei bambini in tutto il mondo vuole attività che li aiutino a fare nuove amicizie durante le vacanze. In un’epoca di schermi e contenuti in streaming, ciò che i più piccoli desiderano veramente è una connessione reale. Che si tratti di esplorare una biblioteca, di fare un tuffo in un parco acquatico o di una giornata all'acquario, queste avventure condivise possono facilmente aiutare i bambini a creare nuovi legami che possono superare ogni confine. A giocare un ruolo fondamentale è anche l’influenza dei coetanei: il 95% dei bambini è motivato a provare nuove esperienze per poterle raccontare ai propri amici e il 91% si lascia ispirare da ciò che hanno già vissuto gli altri. Ma oltre il desiderio di connessione, l'immaginazione continua a giocare un ruolo importante, con l’89% dei bambini che afferma che la loro vacanza ideale è quella che permetterebbe loro di vivere in prima persona il loro videogioco o film preferito. Questi giovani viaggiatori non si limitano a guardare o giocare: vogliono immaginarsi dentro quei mondi fantastici. "Come genitore e come professionista del marketing, so quanto sia importante ascoltare davvero i bambini, capire cosa li entusiasma, cosa stimola la loro immaginazione e cosa rende una vacanza indimenticabile. Abbiamo commissionato questa ricerca proprio per scoprire cosa conta davvero per loro quando pensano alle vacanze e le loro risposte sono state fonte di grande ispirazione: desiderano connessione, avventura e la libertà di vivere le storie che amano. Abu Dhabi offre tutto questo: un luogo dove i bambini possono sognare in grande, sperimentare cose nuove e sentirsi perfettamente a loro agio, insieme alle persone che amano", ha dichiarato Nouf Mohamed Al-Bushlaibi, Executive Director of Strategic Marketing & Communications presso Dct Abu Dhabi. Ogni nazione ha mostrato una preferenza particolare: negli Emirati Arabi Uniti il 98% dei bambini vuole avventure grandi ed emozionanti; in India oltre 3 bambini su 4 vogliono visitare un museo; nel Regno Unito il 94% dà priorità ad attività di cui poter parlare con gli amici; in Germania l’84% è interessato ad esperienze culinarie culturali come i mercati del cibo; in Cina l’89% desidera tempo per rilassarsi, giocare e socializzare; in Francia il 97% vuole passare una giornata in un parco acquatico o praticare sport d’acqua; in Arabia Saudita l’82% desidera provare tante attività diverse e interessanti; negli Stati Uniti l’85% è entusiasta delle attività di finzione, come fare il pilota di auto da corsa o il guardiano dello zoo. Quanto all'Italia, il 95% vuole provare attività mai fatte prima, segno di grande curiosità. Insomma, i bambini vogliono seguire le proprie passioni. Cercano vacanze che combinino divertimento, libertà e la possibilità di esplorare i propri interessi a modo loro, e vogliono farlo insieme ai loro cari. La ricerca rivela anche che il tempo in famiglia rimane sacro, con il 97% dei bambini che afferma che godersi momenti divertenti con la famiglia è essenziale per la loro vacanza da sogno. Con un’ampia gamma di attrazioni sparse per l'emirato, Abu Dhabi si distingue come una destinazione assolutamente raccomandata per le famiglie, interamente approvata dai bambini. Dal momento che l’85% dei piccoli vuole vivere esperienze di finzione, Abu Dhabi offre il palcoscenico perfetto per farlo. Dalle corse al circuito Yas Marina Circuit alle emozionanti esperienze con gli animali all'Emirates Park Zoo, fino a indossare il mantello dei propri supereroi preferiti al Warner Bros. World Abu Dhabi, l'emirato è ricco di esperienze che faranno sentire i bambini come se fossero entrati direttamente nelle loro vacanze da sogno. E c'è ancora di più da scoprire. Al teamLab Phenomena Abu Dhabi, le famiglie possono esplorare un mondo in cui l'arte prende vita, la luce reagisce al movimento e ogni passo svela una nuova sorpresa. In apertura entro la fine dell'anno ci sono il Museo Nazionale Zayed e il Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi, che racconteranno la storia della vita sulla Terra e le origini dell'universo. Ed è stato chiesto ai bambini anche di progettare la loro vacanza ideale: non solo cosa volevano vedere e fare, ma anche come volevano sentirsi, dove volevano mangiare e quale ritmo doveva avere l'esperienza per essere divertente. Il risultato è un itinerario di sette giorni che unisce cultura, grandi avventure, gioco creativo, natura e momenti per rallentare. Dai parchi acquatici alla fauna selvatica, dalle scoperte nel deserto al gioco libero, l'itinerario riflette esattamente ciò che cercano i giovani viaggiatori di oggi. E, poiché è stato progettato dai bambini stessi, parla il loro linguaggio: curioso, immaginativo e pieno di entusiasmo. Quest’estate, Abu Dhabi non è solo una meta ricca di attrazioni: è un luogo dove ognuno può trovare il proprio ritmo. Che si cerchino avventure dinamiche o giornate rilassanti all’insegna della scoperta, tutto è vicino, accessibile e semplice da vivere. Una destinazione ideale per le famiglie, dove esplorare, rilassarsi e trascorrere del tempo insieme. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)