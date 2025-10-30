cityfood
cityeventi
giovedì 30 Ottobre 2025
Top News

Riforma della giustizia, Forza Italia festeggia in piazza con maxi foto di Berlusconi: “Vittoria storica”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Un maxi striscione con il volto di Silvio Berlusconi. Così Forza Italia ha festeggiato oggi in piazza l'approvazione in Senato del ddl sulla riforma della giustizia con la separazione delle carriere dei magistrati. 'Grazie a Forza Italia una giustizia giusta', recita lo striscione esposto in piazza Navona dalla delegazione azzurra guidata dai capigruppo di Camera e Senato, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri. "E’ una vittoria storica”, dice, megafono alla mano, il viceministro della Giustizia Paolo Sisto. Berlusconi "ci guarda da lassù", dice la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. "Giustizia giusta per l’Italia", grida il leader dei giovani azzurrini Simone Leoni. Oltre a un maxi striscione con il volto di Berlusconi, Forza Italia ha portato in piazza anche una foto, più piccola e in bianco e nero, di Enzo Tortora. Tra i manifestanti anche alcune vittime di errori giudiziari. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap