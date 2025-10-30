cityfood
giovedì 30 Ottobre 2025
Riforma della Giustizia, Schlein: “Meloni ha chiarito che serve per avere mani libere”

(Adnkronos) – "Lo ha chiarito la presidente Meloni, con le sue dichiarazioni sul Ponte di Messina, questa riforma serve ad avere le mani libere e porsi al di sopra della Costituzione''. Così Elly Schlein, segretaria del Pd, dopo l'approvazione definitiva dall'aula del Senato della riforma della giustizia, che introduce la separazione delle carriere della magistratura. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

