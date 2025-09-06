sabato 6 Settembre 2025
Roma, arrestato ex pugile Romolo Casamonica: è accusato di aver dato fuoco al giardino del vicino

(Adnkronos) – E' Romolo Casamonica, 63 anni, ex pugile italiano olimpionico, l'uomo arrestato dai carabinieri a Grottaferrata perché ritenuto responsabile di aver appiccato il fuoco ai materiali presenti nel cortile di un vicino lo scorso 8 agosto in via B. Gosio. Il 63enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari e denunciato insieme alla moglie e alla figlia per invasione di edifici. Nel corso degli accertamenti dei carabinieri è stata rilevata la presenza di tracce dell'innesco che aveva scatenato l'incendio in un’area della sua abitazione. Inoltre sono stati raccolti gravi elementi indiziari sulle condotte minacciose tenute da parte del 63enne nei confronti di alcuni vicini di casa, tra cui il cittadino romeno vittima dell’incendio, con i quali aveva avuto discussioni per futili motivi.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

