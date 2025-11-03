Roma, crollata parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio

(Adnkronos) – La Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, in via dei Fori Imperiali a Roma, è parzialmente crollata oggi lunedì 3 novembre. Coinvolti diversi operai. Un operaio è rimasto ferito nel crollo in largo Corrado Ricci: estratto dalle macerie, è stato portato in codice rosso al San Giovanni. Un altro operaio si trova ancora sotto le macerie: pare stia rispondendo ai soccorritori. Altri tre operai sono rimasti bloccati in alto: i Vigili del fuoco li stanno recuperando con l'autoscala. L'area dove è avvenuto il crollo è stata circoscritta dai Carabinieri del comando di piazza Venezia e della compagnia di Roma Centro. Sul crollo indagheranno insieme al Nucleo ispettorato del Lavoro e alla Asl. Sul posto sono arrivati il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il ministro della Cultura Alessandro Giuli per assistere alle operazioni di soccorso.

