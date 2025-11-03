cityfood
lunedì 3 Novembre 2025
Roma, crollata parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – La Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, in via dei Fori Imperiali a Roma, è parzialmente crollata oggi lunedì 3 novembre. Coinvolti diversi operai. Un operaio è rimasto ferito nel crollo in largo Corrado Ricci: estratto dalle macerie, è stato portato in codice rosso al San Giovanni. Un altro operaio si trova ancora sotto le macerie: pare stia rispondendo ai soccorritori.  Altri tre operai sono rimasti bloccati in alto: i Vigili del fuoco li stanno recuperando con l'autoscala.  L'area dove è avvenuto il crollo è stata circoscritta dai Carabinieri del comando di piazza Venezia e della compagnia di Roma Centro. Sul crollo indagheranno insieme al Nucleo ispettorato del Lavoro e alla Asl. Sul posto sono arrivati il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il ministro della Cultura Alessandro Giuli per assistere alle operazioni di soccorso. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

