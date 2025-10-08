mercoledì 8 Ottobre 2025
Roma, Gualtieri: “Carlo Verdone sindaco per un giorno a novembre per i suoi 75 anni”

(Adnkronos) – "Carlo Verdone sindaco per un giorno a novembre per festeggiare i suoi 75 anni". Ad annunciare la singolare iniziativa è il primo cittadino della Capitale oberto Gualtieri a 'Repubblica Insieme – Roma, la fabbrica del cinema' in corso all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. "A Roma ci sarà un importante allargamento della maggioranza che mi sostiene. A novembre infatti ci sarà un nuovo ingresso nella Giunta: in occasione dei suoi 75 anni, ho chiesto a Carlo Verdone di fare il sindaco per un giorno. Il campo largo fa un piccolo passo avanti…" scherza.  
