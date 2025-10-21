cityfood
cityeventi
martedì 21 Ottobre 2025
Top News

Roma, incendio in palazzina a Torrevecchia: morta 91enne, gravissima la figlia

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Una donna di 91 anni è morta nell'incendio scoppiato nella sua casa al piano rialzato di una palazzina di via Diano Marina, nel quartiere romano di Torrevecchia. Nella casa con la donna viveva anche la figlia 67enne, soccorsa dal personale del 118, in condizioni gravissime, e il loro cane, salvato anche lui dai vigili del fuoco intervenuti sul posto: evacuate diverse persone residenti nei piani sovrastanti. L'appartamento è stato dichiarato in agibile.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap