Roma, si sporge per salutare sorellina: bimbo precipita da finestra, è grave

(Adnkronos) – Ha visto la sorellina uscire dal portone di casa e l'ha voluta seguire con lo sguardo fino in strada. Per questo si è affacciato dalla finestra, ma si è sporto troppo ed è precipitato. È successo alle 11.40 in via Beniamino De Ritis, in zona Tiburtina. Il piccolo, un bambino 10 anni, è stato intubato e portato in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù. Sul posto i poliziotti che hanno sentito la mamma, in casa al momento dei fatti.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)