giovedì 23 Ottobre 2025
Roma, si sporge per salutare sorellina: bimbo precipita da finestra, è grave

(Adnkronos) – Ha visto la sorellina uscire dal portone di casa e l'ha voluta seguire con lo sguardo fino in strada. Per questo si è affacciato dalla finestra, ma si è sporto troppo ed è precipitato. È successo alle 11.40 in via Beniamino De Ritis, in zona Tiburtina. Il piccolo, un bambino 10 anni, è stato intubato e portato in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù. Sul posto i poliziotti che hanno sentito la mamma, in casa al momento dei fatti. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

