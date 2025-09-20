sabato 20 Settembre 2025
Ronzulli: “Il Salone Nautico è una vetrina internazionale e c’è l’Italia che esprime il meglio di sé”

(Adnkronos) – “Questo salone racconta le eccellenze italiane perché è una vetrina internazionale che rappresenta il nostro Paese. Al Salone Nautico c'è l'Italia che esprime il meglio di sé. A livello di numeri ci sono oltre 1000 espositori e numerose nazioni presenti e questo significa anche posti di lavoro e innovazione, tecnologia e crescita in termini economici". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato, in occasione del Salone Nautico di Genova. "E' un appuntamento importante per me dove ho voluto esserci per testimoniare la vicinanza delle istituzioni a queste realtà che raccontano cos'è l'Italia nel mondo", ha concluso Ronzulli. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

