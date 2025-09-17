giovedì 18 Settembre 2025
10.1 C
Rome
Top News

Salus tv n° 37 del 17 settembre 2025

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – In questo numero: Vaccini, a Roma incontro scientifico-istituzionale su strategie e consapevolezza della prevenzione Progetto pilota della Sime per una 'Bellezza senza tempo'. Dedicato alle persone anziane in casa di riposo A Pavia il convegno "Ridefinire il presente e vincere le sfide del futuro nella terapia dell'Hiv" A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: Rendina della Sinu, alimentazione corretta e attività fisica alla base della prevenzione dell'osteoporosi fin da piccoli "https://citynotizie.it/wp-content/uploads/2025/09/SALUS_TV_37.mp4"—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved