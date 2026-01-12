Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: “Sarà Laura Pausini a co-condurre il festival”

- Advertisement -

(Adnkronos) – Sarà Laura Pausini ad affiancare Carlo Conti nella conduzione della 76esima edizione del Festival di Sanremo. L'annuncio è stato dato dallo stesso direttore artistico e conduttore, Carlo Conti, in collegamento con l'edizione delle 20 del Tg1. La cantautrice salirà sul palco del Teatro Ariston per tutte e cinque le serate della kermesse musicale, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)