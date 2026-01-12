cityfood
cityeventi
lunedì 12 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
Top News

Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: “Sarà Laura Pausini a co-condurre il festival”

Redazione
Redazione
- Advertisement -

(Adnkronos) – Sarà Laura Pausini ad affiancare Carlo Conti nella conduzione della 76esima edizione del Festival di Sanremo. L'annuncio è stato dato dallo stesso direttore artistico e conduttore, Carlo Conti, in collegamento con l'edizione delle 20 del Tg1. La cantautrice salirà sul palco del Teatro Ariston per tutte e cinque le serate della kermesse musicale, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap