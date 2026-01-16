cityfood
Sanremo, Carlo Conti porta il Festival nel cuore di Roma e gira lo Spot in piazza di Spagna

Redazione
(Adnkronos) –
Carlo Conti porta Sanremo nel cuore di Roma. Il conduttore è sbarcato oggi in piazza di Spagna, a Roma, per la registrazione dell’ultimo spot della campagna ‘Tutti cantano Sanremo’ con l’orchestra di Santa Cecilia.  Intercettato dai cronisti il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo frena le attese su possibili annunci. “Niente annuncio oggi, siamo qui per girare lo spot. Nel cuore di Roma", ha dichiarato Conti.  Non è mancato un momento di leggerezza. Alla domanda se i romani riusciranno a intonare "Con te partirò" di Andrea Bocelli, uno dei brani della campagna, Conti ha risposto con una battuta che omaggia la città: "Certo, e semmai optiamo per 'Roma nun fa la stupida stasera'".  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

