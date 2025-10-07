martedì 7 Ottobre 2025
Sarah Toscano lancia ‘Met Gala’, ma il nuovo singolo non convince… la mamma

(Adnkronos) – È uscito lo scorso 3 ottobre 'Met Gala', il nuovo album di Sarah Toscano, vincitrice dell'edizione 2024 di Amici. Per celebrare il debutto discografico, la giovane cantante ha condiviso su Instagram una serie di scatti promozionali, ma tra le immagini a catturare l'attenzione dei follower è stato uno screen di una conversazione privata su Whatsapp con la madre.   Nel messaggio la mamma di Sarah commenta, con tono sincero e diretto, una delle nuove tracce dell'album: "Ciao Sarah buongiorno. Volevo ascoltare bene la canzone prima di scrivere e ieri ero troppo stanca", esordisce. Poi, arriva il giudizio senza mezzi termini: "Non mi fa impazzire e le ripetizioni come taki taki tocchi tocchi non mi piacciono proprio".  Nonostante la critica, non manca un apprezzamento per il talento della figlia: "Probabilmente ascolto le tue canzoni in modo diverso di altri e le analizzo. Ma canti sempre in modo bellissimo", ha concluso. 
