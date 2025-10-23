cityfood
giovedì 23 Ottobre 2025
Scandalo scommesse in Nba: Rozier e coach Billups arrestati

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – La guardia dei Miami Heat Terry Rozier e il coach dei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups sono stati arrestati oggi, giovedì 23 ottobre, in relazione a un'indagine federale sulle scommesse sportive, secondo quanto riportano i media statunitensi. Rozier è stato arrestato a Orlando giovedì mattina presto. La squadra non ha rilasciato dichiarazioni immediate sull'arresto.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

