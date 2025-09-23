Scende dall’auto in panne sull’autostrada e viene travolto e ucciso

martedì 23 Settembre 2025
18.8 C
Rome
(Adnkronos) – Un uomo di circa 50 anni è stato investito e ucciso, la notte scorsa, a Novara, sull'autostrada Torino-Milano all'altezza del km 85+100 in direzione Milano. Sul caso sta indagando la polizia stradale, intervenuta sul posto con il 118. Gli agenti stanno cercando di risalire all'investitore che non si è fermato dopo l'incidente. Da una prima ricostruzione la vittima era rimasta in panne con l'auto: l'uomo è sceso dal mezzo ed è stato investito da un altro veicolo che si è poi allontanato.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

