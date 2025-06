Schillaci: “Prevenzione e informazione pilastri su cui investire”

(Adnkronos) – "La prevenzione è il vero pilastro su cui investire per salvaguardare la sostenibilità del nostro Servizio sanitario nazionale e per promuovere il benessere della nazione. Sappiamo bene che una diagnosi precoce consente di evitare la progressione della malattia ed aumentare notevolmente i tassi di guarigione. E' per questo che, sin dal mio insediamento, ho dato priorità a politiche che potenziassero gli screening oncologici per far crescere l'adesione ai programmi nazionali tra le fasce d'età interessate e ampliando l'offerta degli screening gratuiti per il tumore al seno nella fascia d'età 45-74 anni, già prevista in via sperimentale in alcune Regioni". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un videomessaggio inviato ai promotori della conferenza stampa – oggi alla Camera – durante la quale sono stati presentati i risultati di 'Care for Caring 2.0 – Ambasciatrici della Prevenzione', progetto di sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione del tumore al seno, rivolto alle future agenti di polizia in formazione presso le scuole e gli istituti della Polizia di Stato. Schillaci ha quindi espresso apprezzamento per l'iniziativa "diretta a promuovere la cultura della prevenzione tra le donne delle forze di polizia, con un'attenzione particolare all'importanza degli screening per la diagnosi precoce del tumore alla mammella". Ma è "altrettanto fondamentale informare – ha poi sottolineato il ministro – coinvolgere e creare consapevolezza. Anche con questa finalità, il 16 e il 17 giugno a Napoli ci saranno i primi Stati generali dedicati proprio alla prevenzione per amplificare il più possibile il messaggio che prendersi cura di sé quando si è sani è fondamentale per contrastare l'insorgere di malattie. In questo scenario, iniziative come 'Care for Caring 2.0' dimostrano tutto il loro valore: parlano alle donne direttamente, in contesti di lavoro e di formazione, portando la prevenzione nei luoghi della quotidianità". "Il nostro impegno è costante anche nel promuovere la prevenzione primaria, attraverso l'incentivazione di corretti stili di vita che includano un'alimentazione sana e attività fisica regolare. Sono comportamenti semplici, ma fondamentali per ridurre i fattori di rischio e aumentare la qualità della vita. Ringrazio la Polizia di Stato, l'Aiom che ha patrocinato l'iniziativa, le allieve e le donne che hanno aderito alla campagna di screening", concluso Schillaci. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)