venerdì 5 Settembre 2025
9.7 C
Rome
Top News

Sciame d’api a Montecitorio, transennato pilone all’ingresso

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Mattinata insolita alla Camera dei deputati. Uno sciame d'api si è posato sulla catena che sormonta uno dei blocchi di marmo che delimitano l'ingresso di Montecitorio, attirando l'attenzione di passanti e turisti. Per ragioni di sicurezza, l'area è stata subito transennata con delle ringhiere, così da evitare il rischio di punture. Sul posto sono attesi gli apicoltori, che provvederanno al recupero dello sciame e al suo trasferimento in un luogo idoneo. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

