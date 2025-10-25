Scontro fra due auto a Roma, morta una ragazza: ipotesi gara di velocità

(Adnkronos) – E' una ragazza di 20 anni la vittima dell'incidente mortale avvenuto ieri a Roma intorno alle 22 su via Cristoforo Colombo, altezza piazza dei Navigatori, che ha coinvolto quattro giovani. Secondo quanto ricostruito, lo scontro ha interessato una Mini e una Bmw: proprio riguardo quest'ultima auto sono in corso accertamenti da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. L'ipotesi infatti è che fosse in corso una gara di velocità clandestina con altre auto. Per fare luce su quanto accaduto e sui momenti immediatamente precedenti allo scontro mortale verranno acquisiti tutti gli elementi utili, a partire dai filmati delle telecamere. Intervenuti sul posto, i vigili del fuoco hanno estratto un giovane da un veicolo e due ragazze dall'altra auto: una di queste, trasportata in codice rosso in ambulanza, è morta in ospedale. In gravi condizioni gli altri due feriti.

