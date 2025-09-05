venerdì 5 Settembre 2025
Scontro frontale in provincia di Pavia, un morto e due feriti sulla Ss756

Redazione

(Adnkronos) – Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto a Sannazzaro De' Burgondi, in provincia di Pavia. Secondo una prima ricostruzione, si è trattato di uno scontro frontale tra un’auto e un camper lungo la strada statale 756. Entrambi i mezzi si sono ribaltati. La vittima era al volante della vettura, a bordo della quale viaggiava anche una donna di 35 anni, trasportata in elisoccorso all’ospedale Niguarda, in codice rosso per traumi multipli.  Il conducente del camper, 56 anni, è stato trasportato in codice giallo al San Matteo di Pavia. Sul posto sono intervenuti automedica, auto infermieristica, due ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

