venerdì 19 Settembre 2025
15.7 C
Rome
Top News

Scontro tra auto e scuolabus con 30 bambini a bordo, 5 feriti

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Incidente oggi 19 settembre tra uno scuolabus, con 30 bambini a bordo, e un’auto sulla Sp55 tra Buja e Treppo Grande (Udine). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il mezzo si è ribaltato su un fianco: due bambini e tre adulti sono stati soccorsi dalle squadre e affidati al personale sanitario per il trasporto in ospedale.  Sono in fase conclusiva le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale interessato e di rimozione dei veicoli coinvolti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

