Scozia, tifoso ferisce giocatore lanciando un seggiolino: arriva la condanna a 18 mesi

(Adnkronos) – Un tifoso di calcio che ha ferito gravemente un giocatore della sua squadra lanciandogli addosso parte di un seggiolino dello stadio durante una partita di campionato scozzese, è stato condannato a 18 mesi di carcere.

David Gowans, 32 anni, ha scagliato l'oggetto in campo dopo una partita di campionato tra Aberdeen e Dundee United a Dundee il 17 maggio. Il seggiolino ha colpito Jack MacKenzie dell'Aberdeen, che si era recato nella zona del campo di fronte ai tifosi in trasferta per ringraziarli del loro supporto. Il difensore, che ha riportato una profonda lacerazione al sopracciglio sinistro e un'abrasione sotto l'occhio sinistro, è rimasto "permanentemente sfigurato" a causa dell'incidente. Lunedì, pronunciando la sentenza presso la Corte dello Sceriffo di Dundee, lo sceriffo Alastair Carmichael ha detto a Gowans: "Le tue azioni sono state egoiste, stupide, pericolose e totalmente irresponsabili. Non esiste un'alternativa ragionevole a una pena detentiva".

