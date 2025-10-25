cityfood
cityeventi
sabato 25 Ottobre 2025
Top News

Seconda ammonizione per Gilmour, anzi no: il ‘giallo’ in Napoli-Inter

Redazione
Redazione

(Adnkronos) –
'Giallo' sull'ammonizione di Billy Gilmour in Napoli-Inter. Oggi, sabato 25 ottobre, è andato in scena un 'fraintendimento' in campo, nel big match del Maradona valido per l'ottava giornata di Serie A. Succede tutto al termine del primo tempo, che il Napoli chiude sul punteggio di 1-0. Il centrocampista scozzese commette un fallo tattico su Dumfries e l'arbitro del match, Mariani, estrare il cartellino giallo. Tutto regolare, se non fosse che, stando a quanto riportato dal sito della Serie A, Gilmour era già stato ammonito in precedenza, per un'entrata fuori tempo su Calhanoglu al 43'. Tutti, insomma, si aspettano il rosso, ma il cartellino rimane nel taschino. Il motivo? L'arbitro aveva fischiato un fallo in precedenza di Di Lorenzo su Dimarco, 'perdonando' così l'entrata di Gilmour.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap