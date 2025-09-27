sabato 27 Settembre 2025
14.8 C
Rome
Top News

Serie A, Como-Cremonese 1-1

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Como e Cremonese pareggiano per 1-1 nel primo match della quinta giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Sinigaglia' della città lariana. Al vantaggio dei padroni di casa con Nico Paz al 32', replica Baschirotto al 69'. La squadra di Fabregas chiude in dieci uomini per l'espulsione di Rodriguez all'82' per un calcio a Terracciano a palla lontana. In classifica la Cremonese sale a 9 punti ed è momentaneamente terza insieme a Milan e Roma, il Como è invece sesto a quota 8 con l'Atalanta.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved