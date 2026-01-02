cityfood
domenica 4 Gennaio 2026
Serie A, oggi Cagliari-Milan – La partita in diretta

Redazione
Redazione
(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 2 gennaio, i rossoneri sfidano il Cagliari all'Unipol Domus nella 18esima giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Verona, quella di Pisacane ha invece vinto a Torino contro i granata di Baroni per 2-1 in rimonta. Calcio d'inizio alle 20:45. 
Dove vedere Cagliari-Milan? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Cagliari-Milan sarà inoltre disponibile sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web Dazn.  Nella prossima giornata di campionato, giovedì 8 gennaio il Milan affronterà il Genoa a San Siro (alle 20:45), mentre il Cagliari se la vedrà con la Cremonese (alle 18:30). 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

