Serie A, oggi Lecce-Milan – La partita in diretta

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A. Dopo il successo della Cremonese per 3-2 contro il Sassuolo, il venerdì di campionato si chiude con l'altro anticipo Lecce-Milan. Oggi, venerdì 29 agosto, i rossoneri di Massimiliano Allegri – sconfitti proprio dalla Cremonese una settimana fa – sfidano i salentini al Via del Mare per portare a casa i primi punti della stagione. I giallorossi hanno invece pareggiato 0-0 al debutto contro il Genoa. Calcio d'inizio alle 20:45.
  
Lecce-Milan viene trasmessa in diretta televisiva su Dazn, visibile tramite smart tv, e sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

