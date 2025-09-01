lunedì 1 Settembre 2025
15.8 C
Rome
Top News

Serie A, oggi l’ultima giornata di calciomercato – Le trattative in diretta

Redazione
Redazione

(Adnkronos) –
Ultimo giorno di calciomercato in Serie A. Oggi, lunedì 1 settembre, si chiude la sessione estiva di trattative per il campionato italiano. C'è tempo fino alle 20 per gli ultimi colpi: ecco tutti gli aggiornamenti sui movimenti di giornata.  Dagli ultimi affari in chiusura per Milan e Juve ai colpi meno attenzionati delle piccole, le ultime sulla giornata conclusiva del mercato.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

