sabato 25 Ottobre 2025
Serie A, oggi Napoli-Inter – Diretta

(Adnkronos) –
Big match in Serie A. Oggi, sabato 25 ottobre, il Napoli ospita l'Inter – in diretta tv e streaming – nell'ottava giornata del campionato italiano. Gli azzurri sono reduci dalla pesante sconfitta di Eindhoven in Champions League, dove il Psv si è imposto 6-2, e anche nell'ultimo turno di Serie A sono stati battuti dal Torino per 1-0. L'Inter invece ha vinto sia in Europa 4-0 la trasferta belga contro l'Union Saint-Gilloise che in campionato, dove ha superato di misura la Roma all'Olimpico grazie al gol di Bonny. La squadra di Chivu ha così agganciato quella di Conte al secondo posto in classifica a quota 15 punti.  Nel prossimo turno di Serie A l'Inter ospiterà la Fiorentina a San Siro, mentre il Napoli volerà a Lecce.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

