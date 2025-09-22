lunedì 22 Settembre 2025
Serie A, oggi Napoli-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla

Redazione
Redazione

(Adnkronos) –
Napoli-Pisa chiude la quarta giornata di Serie A. Oggi, lunedì 22 settembre, i campioni d'Italia in carica affrontano la squadra di Alberto Gilardino al Maradona per tornare in testa alla classifica. Gli azzurri arrivano da tre successi nelle prime tre partite di campionato, mentre i toscani hanno conquistato solo un punto alla prima giornata, contro l'Atalanta. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Napoli-Pisa in tv e streaming.  Ecco le probabili formazioni di Napoli-Pisa, in campo stasera alle 20:45: 
Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, De Bruyne; Politano, Lucca, Neres. All. Conte. 
Pisa (3-5-2) Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Angori; Nzola, Moreo. All. Gilardino. 
Napoli-Pisa sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport Uno, ma sarà visibile anche su Dazn. Partita disponibile in streaming su Sky Go, NOW e sull'app di Dazn.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

