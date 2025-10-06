Servier, Emilio Gagliardi nuovo presidente in Italia

(Adnkronos) – Da ottobre Emilio Gagliardi è il nuovo presidente del gruppo Servier in Italia, una tra le affiliate più importanti della multinazionale francese (quarta per fatturato a livello globale e prima in Europa), che da ottobre 2023 gestisce anche Malta. Gagliardi, forte di una consolidata esperienza nel settore farmaceutico e nella gestione aziendale – informa una nota – avrà un ruolo strategico nello sviluppo delle attività di Servier in Italia. La sua missione sarà guidare l'azienda verso gli obiettivi 2030 fissati del gruppo, unendo all'esperienza di gestione aziendale una profonda attenzione ai bisogni dei pazienti, al ruolo cruciale della ricerca e alle tematiche di sviluppo sostenibile e di corporate social responsibility. "Assumere la guida di Servier in Italia, azienda in continua evoluzione e tra le più rilevanti del gruppo nel mondo, rappresenta per me un grande onore e motivo di orgoglio – dichiara Gagliardi – Accolgo con entusiasmo questa nuova sfida, con l'obiettivo di coniugare la mia esperienza internazionale con la conoscenza del sistema italiano per continuare a generare valore nel settore sanitario in linea con la missione e i valori di Servier. Insieme a tutti i colleghi, continueremo a perseguire con determinazione gli obiettivi del gruppo, lavorando per garantire ai pazienti l'accesso tempestivo di soluzioni terapeutiche innovative in oncologia e cardiologia, frutto della nostra pipeline R&D. Nello specifico, il nostro impegno mira a consolidare ulteriormente la leadership di Servier in ambito cardiologico, collaborando in partnership con tutti gli stakeholder del sistema salute intorno al tema dell'aderenza alle cure nelle malattie croniche, punto di caduta per la salute del singolo e per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Al tempo stesso, l'oncologia continuerà a rappresentare una delle principali direttrici strategiche di crescita, con l'ambizione di diventare un punto di riferimento nell'oncologia di precisione per il trattamento di pazienti colpiti da tumori con forti unmet medical need e ad alta complessità clinica". Gagliardi – si legge nella nota – vanta oltre vent'anni di esperienza nel settore pharma, durante i quali ha ricoperto incarichi di alta responsabilità in ambito commerciale e direzionale a livello internazionale, operando in Europa, America Latina e Medio Oriente. Inizia la sua carriera in AstraZeneca per poi approdare in Servier Italia, nel ruolo di Commercial Director. Il suo percorso professionale prosegue in Servier Global come Deputy Operation Director Brasile e Argentina. Nel 2019 diventa Managing Director di Servier Bulgaria e nel 2023 di Servier Middle Est (Arabia Saudita, Emirati Arabi, Paesi del Golfo, Libano). Si è sempre distinto per la capacità di coniugare leadership manageriale, visione strategica e sviluppo di soluzioni innovative in aree terapeutiche chiave come la cardiologia, diabetologia e oncologia. Laureato in Biologia molecolare all'università di Firenze, oltre a una specializzazione in Finance e General Management alla Sda Bocconi, ha arricchito la sua visione integrata e trasversale della gestione aziendale con esperienze formative e master internazionali a Bruxelles e a Londra. Gagliardi succede a Gilles Renacco, che ha ricoperto il ruolo di presidente del gruppo Servier in Italia da ottobre 2021 a settembre 2025.

