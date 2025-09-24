mercoledì 24 Settembre 2025
15.7 C
Rome
Top News

Simona Ventura e Giovanni Terzi, gli audio dello stalker e lo sfogo: “Ci minaccia di morte”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – "Sono 3 anni che minacci di morte me e Simona". Così Giovanni Terzi in un post su Instagram racconta di aver denunciato l’uomo che da tempo perseguita lui e la moglie e conduttrice Simona Ventura. "Denunciato. Adesso grazie alle fantastiche professionalità della Polizia Postale sapremo chi sei e conosceremo la tua faccia. Tre anni in cui hai detto (mandandomi messaggi in privato) le peggio cose", ha spiegato sui social.   Il giornalista e scrittore ha anche condiviso alcuni degli audio ricevuti, pieni di odio, rivolti alla coppia. "Adesso basta. Che la giustizia faccia il suo corso e, ad ognuno di voi che subisce messaggi e minacce simili, denunciate. Non abbiate mai paura". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved