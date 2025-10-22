cityfood
Sinner, anche Corona attacca Jannik (ma sbaglia tutto)

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Anche Fabrizio Corona contro Jannik Sinner. La rinuncia dell'azzurro alla Coppa Davis ha scatenato polemiche sorprendenti. Tra le critiche, arriva anche quella dell'ex fotografo dei vip che dedica una storia al 'caso Sinner' ma scivola sulle date, dando l'impressione di non conoscere il calendario del tennis. Per Corona, "la verità è che pensa di stancarsi troppo per l'Italia, facendo la Davis, perché ha paura di perdere alle Finals di Torino contro Alcaraz, che è più forte, più vero e più uomo". Al di là dei giudizi tennistici – e non – su Sinner e Alcaraz, c'è qualcosa che non torna. Le Atp Finals si giocano a Torino dal 9 al 15 novembre. Sinner e Alcaraz, quindi, potrebbero affrontarsi in quella settimana. Le Final Eight di Coppa Davis, invece, si giocano a Bologna al 18 al 23 novembre. Insomma, non ha senso – come sembra dire Corona – che Sinner salti la Davis per arrivare riposato ad un torneo che precede la competizione a squadre… 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved



