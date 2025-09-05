sabato 6 Settembre 2025
Sinner – Auger-Aliassime oggi, diretta semifinale US Open – Risultato live

(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo oggi 6 settembre contro Felix Auger-Aliassime nella seconda semifinale degli US Open. L'azzurro, numero 1 del mondo e detentore del titolo, nel match – in diretta tv e streaming – affronta il canadese, numero 25 del tabellone.   Chi vince, sfida in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo, che in semifinale ha piegato in 3 set il serbo Novak Djokovic, numero 7. La finale si gioca domenica 8 settembre alle 14 ora locale di New York, le 20 in Italia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

