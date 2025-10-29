cityfood
cityeventi
mercoledì 29 Ottobre 2025
Top News

Sinner-Bergs, oggi l’azzurro esordisce a Parigi – Diretta

Redazione
Redazione

(Adnkronos) –
Jannik Sinner debutta a Parigi. Il tennista azzurro sfida oggi, nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, il belga Zizou Bergs, numero 41 del mondo – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 francese, l'ultimo dell'anno di questa categoria e ultimo impegno prima delle Atp Finals di Torino. Sinner arriva all'appuntamento, a cui aveva dato forfait lo scorso anno, dopo aver vinto il torneo 500 di Vienna, battendo in finale in rimonta Alexander Zverev. Bergs invece si è regalato la sfida con il numero due del ranking superando al primo turno lo statunitense Alex Michelsen, battuto in tre set. In caso di passaggio del turno, Sinner agli ottavi di finale sfiderà il vincente della sfida tra l'argentino Francisco Cerundolo e il serbo Miomir Kecmanovic.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap