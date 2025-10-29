Sinner-Bergs, oggi l’azzurro esordisce a Parigi – Diretta

(Adnkronos) –

Jannik Sinner debutta a Parigi. Il tennista azzurro sfida oggi, nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, il belga Zizou Bergs, numero 41 del mondo – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 francese, l'ultimo dell'anno di questa categoria e ultimo impegno prima delle Atp Finals di Torino. Sinner arriva all'appuntamento, a cui aveva dato forfait lo scorso anno, dopo aver vinto il torneo 500 di Vienna, battendo in finale in rimonta Alexander Zverev. Bergs invece si è regalato la sfida con il numero due del ranking superando al primo turno lo statunitense Alex Michelsen, battuto in tre set. In caso di passaggio del turno, Sinner agli ottavi di finale sfiderà il vincente della sfida tra l'argentino Francisco Cerundolo e il serbo Miomir Kecmanovic.

