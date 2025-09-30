martedì 30 Settembre 2025
Sinner-De Minaur, oggi l’azzurro in semifinale a Pechino – Diretta

(Adnkronos) –
Jannik Sinner a caccia della finale a Pechino. Il tennista azzurro sfida oggi, martedì 30 settembre, l'australiano Alex De Minaur – in diretta tv e streaming – nella semifinale dell'Atp 500 cinese. Sinner è reduce dalla vittoria contro Fabian Marozsan nei quarti di finale, battuto in due set 6-1, 7-5, mentre nei turni precedenti ha superato Marin Cilic all'esordio e Terence Atmane negli ottavi. Sinner scende in campo per difendere la finale conquistata lo scorso anno, quando proprio a Pechino fu battuto all'ultimo atto da Carlos Alcaraz. In caso di vittoria Sinner sfiderà, nell'ultimo atto del torneo, uno tra lo statunitense Learner Tien e il russo Daniil Medvedev.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

