sabato 6 Settembre 2025
26 C
Rome
Top News

Sinner diventa Terminator, in tv nasce il soprannome di Jannik

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – "Pronti a guardare il Terminator?". Jannik Sinner si guadagna un nuovo soprannome, a sentire l'emittente americana Espn. La principale tv 'all sport' degli Stati Uniti presenta la seconda semifinale degli US Open 2025, con l'azzurro in campo contro il canadese Felix Auger Aliassime.  "Congratulazioni a Carlos Alcaraz, siamo pronti a guardare il Terminator", dice Elle Duncan lanciando l'edizione di Sportscenter, lo storico notiziario di Espn che va in onda tra la prima semifinale, vinta dallo spagnolo Carlos Alcaraz contro il serbo Novak Djokovic, e il match di Sinner. L'azzurro viene accostato al cyborg della saga di film interpretati da Arnold Schwarzenegger. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved