Sinner-Kopriva: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Jannik Sinner scende in campo agli US Open 2025. Oggi, martedì 26 agosto, il tennista azzurro sfida il ceco Vit Kopriva, numero 89 del mondo, nel primo turno dello Slam americano, a cui arriva dopo la finale di Cincinnati, persa contro Carlos Alcaraz a causa del malore che l'ha costretto al ritiro, e da campione in carica, avendo vinto l'edizione 2024 battendo all'ultimo atto Taylor Fritz.  La sfida tra Sinner e Kopriva, prevista oggi, martedì 26 agosto, sarà il secondo match sull'Arthur Ashe Stadium a partire dalle 17.30. Tra i due non ci sono precedenti, con quello degli US Open che sarà dunque la prima partita tra i due.  Sinner-Kopriva, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

