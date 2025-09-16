Sinner nel mirino di Fedez, la strofa controversa: “Ha l’accento di Hitler”

(Adnkronos) –

Fedez 'dissa' Sinner. Il rapper di Rozzano, attualmente impegnato nei preparativi per il concerto evento al Forum Assago di Milano, ha pubblicato oggi, martedì 16 settembre, sulle storie Instagram una strofa che sembra appartenere a un nuovo brano inedito, in cui prende di mira diversi personaggi noti, tra cui anche Jannik Sinner. "L'Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler", recita la strofa incriminata. La frase, che ha scatenato una vera bufera social, fa riferimento alle origini altoatesine del numero 2 del tennis mondiale, nato a San Candido, in Alto Adige, e cresciuto in una famiglia di madrelingua tedesca, di origini sia altoatesine che austriache. Nonostante ciò, Sinner ha dichiarato più volte di sentirsi "italiano al 100%". Le parole di Fedez hanno generato un'ondata di critiche e polemiche social. A parlare, i fan del tennista italiano: "Cattiveria gratuita", si legge sui social. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)