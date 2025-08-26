mercoledì 27 Agosto 2025
Sinner, oggi esordio con Kopriva agli Us Open: Jannik sorride nell’ultimo allenamento con Safiullin

(Adnkronos) – Agli Us Open 2025 è il giorno di Jannik Sinner. Oggi, martedì 26 agosto, il numero uno del ranking Atp e campione in carica a New York debutterà nell'ultimo Slam americano contro il ceco Vit Kopriva, nel primo turno del torneo. Per l'azzurro, una sfida importante per capire il proprio stato di forma dopo il ritiro nella finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Alcaraz. "Ora sto bene. L'obiettivo è prepararci per questo torneo e la strada è quella giusta" aveva detto Jannik pochi giorni fa, in un'intervista a Sky Sport.   Sinner ha intanto ultimato il suo avvicinamento al debutto a New York contro Kopriva con un allenamento sul cemento insieme a Roman Safiullin. Gli scambi con il russo, tra abbracci e sorrisi, sono arrivati dopo quelli dei giorni scorsi con Michelsen e Khachanov, due giocatori che hanno nella battuta il miglior colpo del proprio repertorio. E scelti dunque per lavorare sulla risposta e sulla reattività, dopo il malore nell'ultimo atto del torneo di Cincinnati contro Carlos Alcaraz. L'obiettivo, per Jannik, è chiaro: difendere il titolo a New York e conquistare la quarta finale stagionale di uno Slam (che sarebbe anche la quinta consecutiva, considerando il successo a New York un anno fa). Alcaraz è avvisato.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

