Sinner perde un set? Il problema sono… le scarpe

Il set perso da Jannik Sinner agli Us Open 2025? Tutta colpa… delle scarpe. Il tennista azzurro, durante la sfida di oggi, sabato 20 agosto, con Denis Shapovalov nel terzo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione a cui arriva da campione in carica, ha avuto problemi con le calzature e in particolare con i lacci per tutta la durata del primo set, perso con il punteggio di 7-5. Durante il terzo game del terzo set, Sinner ha fatto un cenno all'arbitro, chiedendo scusa a pubblico e avversario, e si è avvicinato alla sua panchina, cambiando proprio le scarpe. Le telecamere degli Us Open hanno infatti mostrato un problema con i lacci, che si sono spezzate durante il corso della partita, rendendo quindi difficili e meno fluidi i movimenti a Sinner. L'azzurro aveva già lamentato nel corso del primo set un problema di aderanza, scivolando in occasione della palla break con cui Shapovalov era andato avanti nel primo parziale, poi risultata decisiva. Dal momento del cambio di scarpe però, come per magia, la musica è cambiata. Sinner ha ritrovato solidità al servizio e ricominciato a macinare punti, facendo partire la sua rimonta. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)